В Северной Осетии на экс-депутата завели дело за избиение учительницы

После скандала мужчина заявил, что власти района "организовали против него травлю", и сложил мандат.

В Северной Осетии следователи возбудили уголовное дело по статье "Угроза убийством" в отношении 28-летнего Василия Гогичашвили после появления в СМИ информации об избиении им учительницы. Об этом сообщает республиканское СУ СК РФ.

По версии следствия, 6 марта мужчина зашёл в класс во время урока, схватил педагога за волосы и не менее четырёх раз ударил её по голове.

— После этого подозреваемый завёл учительницу в кабинет директора школы и, взяв находившийся на тумбочке нож, угрожая потерпевшей убийством, направился в её сторону, — уточнили в ведомстве.

Противоправные действия Гогичашвили были пресечены директором школы.

По предварительным данным, мужчина угрожал учительнице из-за неприязненных отношений, вызванных обвинением его племянницы в краже денег. Сам бывший депутат утверждает, что не избивал педагога. В беседе с Лайфом Гогичашвили рассказал, что после разговора "на повышенных тонах" извинился перед директором школы.