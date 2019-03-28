Более половины украинцев уверены, что после выборов ситуация в стране улучшится

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Более половины украинцев уверены, что после выборов ситуация в стране улучшится

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Фото: © РИА "Новости" / Михаил Воскресенский

Ещё в августе 2018-го только 36% граждан Украины верили в перемены к лучшему после избрания президента.

Согласно социологическому опросу, который провёл Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, 56% граждан Украины верят, что ситуация в стране улучшится после выборов президента.

В изменение ситуации к лучшему в результате президентских выборов верит 56% граждан, 16% уверены, что ничего не изменится, и только 10% прогнозируют изменение ситуации к худшему, — сообщают социологи.

Отмечается, что по сравнению с августом 2018 года украинцы настроены более оптимистично. Тогда в положительные изменения верили только 36% граждан, а 30% считали, что ничего не изменится.

Выборы президента Украины пройдут 31 марта. Главные претенденты на должность главы государства — шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Пётр Порошенко и экс-премьер Юлия Тимошенко.

Ранее украинские СМИ рассказали, как власти могут сфальсифицировать итоги выборов.

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