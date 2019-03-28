Несколько человек разбились, выпрыгнув из окон горящей высотки в Дакке

Спасатели четыре часа пытались взять пламя под контроль. Были задействованы вертолёты.

При пожаре в 22-этажном доме в столице Бангладеш Дакке погибло по меньшей мере семь человек, ещё около 50 получили ранения. Об этом сообщает bdnews24.com.

Люди, оказавшиеся отрезанными от выходов из здания, выпрыгивали из окон, а также пытались покинуть башню по скрученным верёвкам и полотенцам.

Среди погибших есть гражданин Шри-Ланки. Причина пожара пока не названа.

В тушении возгорания принимало участие несколько вертолётов.