Фанат ЦСКА потребовал у Mash миллион за сообщение о его задержании

Болельщик требует разместить опровержение этой информации и выплатить моральный ущерб.

Лидер фанатской группировки ЦСКА White Horse Илья Златорогов подал в суд на телеграм-канал Mash из-за публикации о его задержании и причастности к драке, устроенной болельщиками ЦСКА с фанатами "Ромы" осенью 2018 года.

Как сообщает агентство "Москва", Златорогов требует, чтобы телеграм-канал разместил опровержение этой информации, а также выплатил ему моральный ущерб в размере одного миллиона рублей, а также покрыл судебные расходы в размере 20,3 тысячи рублей.

По данным издания, иск о защите чести, достоинства и деловой репутации принят к производству, беседа должна состояться 15 апреля.

Напомним, Mash в конце прошлого года опубликовал информацию о том, что Илья Златорогов был задержан после обысков у членов фанатских группировок.