Старейший британский полицейский догнал и задержал молодого нарушителя

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Старейший британский полицейский догнал и задержал молодого нарушителя

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Сначала 74-летний правоохранитель преследовал подозреваемого на служебной машине, а когда тот бросил автомобиль и побежал, он кинулся за ним.

Британский констебль Кит Смит из графства Эссек — самый пожилой полицейский в стране — устроил погоню за нарушителем, который на 45 лет младше, чем он, и довёл дело до задержания. Об этом сообщает пресс-служба дорожной полиции региона.

Злоумышленник — 29-летний Пол Тейт — не имел права управлять машиной, ехал без страховки и не подчинился требованию Смита остановиться. Сначала 74-летний полицейский преследовал подозреваемого на служебной машине, а когда тот бросил автомобиль и побежал через придомовые участки, он кинулся за ним.

Несмотря на то что ему 74 года, он не только ехал, но и бежал за подозреваемым, в итоге задержав его в саду соседнего дома, — заявили в полиции.

Кит Смит работает в полиции Эссекса уже два десятка лет. В августе 2018 года он получил благодарность от начальства за оказание помощи пожилому водителю, которому стало плохо за рулём.

Ранее Лайф писал, что полицейские задержали Джастина Бибера из-за слишком модных кроссовок. И всё из-за модного элемента, который напоминал магнитную бирку, предотвращающую кражи из магазина.

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