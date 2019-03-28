Старейший британский полицейский догнал и задержал молодого нарушителя

Сначала 74-летний правоохранитель преследовал подозреваемого на служебной машине, а когда тот бросил автомобиль и побежал, он кинулся за ним.

Британский констебль Кит Смит из графства Эссек — самый пожилой полицейский в стране — устроил погоню за нарушителем, который на 45 лет младше, чем он, и довёл дело до задержания. Об этом сообщает пресс-служба дорожной полиции региона.

Our very own @SCKeithSmith has just had a vehicle FTS for him in Benfleet. Despite being 74yrs old he engaged in not only the pursuit but a foot chase detaining the suspect in the gardens of a nearby house. @EssexSpecials @EssexPoliceUK @EP_RPU_South @EP_RPU_North @DCCPippaMills pic.twitter.com/HuSYrMCnGd — Essex Roads Policing (@EPRoadsPolicing) 26 марта 2019 г.

Злоумышленник — 29-летний Пол Тейт — не имел права управлять машиной, ехал без страховки и не подчинился требованию Смита остановиться. Сначала 74-летний полицейский преследовал подозреваемого на служебной машине, а когда тот бросил автомобиль и побежал через придомовые участки, он кинулся за ним.

— Несмотря на то что ему 74 года, он не только ехал, но и бежал за подозреваемым, в итоге задержав его в саду соседнего дома, — заявили в полиции.

Кит Смит работает в полиции Эссекса уже два десятка лет. В августе 2018 года он получил благодарность от начальства за оказание помощи пожилому водителю, которому стало плохо за рулём.

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