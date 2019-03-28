СК попросил заключить экс-главу Хабаровского края Ишаева под домашний арест

СКР попросил заключить под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, против которого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". О получении соответствующего ходатайства следствия сообщили Лайфу в пресс-службе Басманного суда.

— Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 мая 2019 года, — уточнил собеседник Лайфа.

Ранее также стало известно, что экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву в Басманном суде Москвы предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.