СК попросил заключить экс-главу Хабаровского края Ишаева под домашний арест

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СК попросил заключить экс-главу Хабаровского края Ишаева под домашний арест

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Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

СКР попросил заключить под домашний арест бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, против которого было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". О получении соответствующего ходатайства следствия сообщили Лайфу в пресс-службе Басманного суда.

Поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста сроком до 27 мая 2019 года, — уточнил собеседник Лайфа.

Ранее также стало известно, что экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву в Басманном суде Москвы предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве.

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