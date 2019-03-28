Экс-главе Хабаровского края предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве

Экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву в Басманном суде Москвы предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщили Лайфу в Басманном суде.

Представитель суда отметил, что получено ходатайство от следствия о домашнем аресте Ишаева, обвиняемого по части 4 статьи 159 УК РФ.

Эта часть статьи касается мошенничества, "совершённого организованной группой либо в особо крупном размере или повлёкшее лишение права гражданина на жилое помещение". Она предусматривает наказание в видео лишения свободы сроком до десяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Напомним, о задержании Ишаева стало известно сегодня, 28 марта. Против него возбуждено уголовное дело. В скором времени ему изберут меру пресечения.

Кроме того, сообщалось об обысках в здании Правительства Хабаровского края и некоторых местных коммерческих организаций.