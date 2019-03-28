Стало известно, когда вынесут приговор Марии Бутиной

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Стало известно, когда вынесут приговор Марии Бутиной

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Мария Бутина. Фото: facebook/mvbutina

Как сообщалось, россиянка "духом не падает и особо не жалуется", надеясь на скорое возвращение на родину.

Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной состоится 26 апреля. Такое решение принял американский суд, сообщает журналистка портала BuzzFeed.

Заседание начнётся в 10 утра по времени Вашингтона, то есть в 17:00 по Москве.

Ранее отец россиянки заявил, что Бутина похудела из-за стресса и некачественного питания.

Напомним, власти Соединённых Штатов обвиняют гражданку РФ Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Бутина признала вину в сговоре, однако её отец отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления.

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