Стало известно, когда вынесут приговор Марии Бутиной

Вынесение приговора гражданке России Марии Бутиной состоится 26 апреля. Такое решение принял американский суд, сообщает журналистка портала BuzzFeed.
Заседание начнётся в 10 утра по времени Вашингтона, то есть в 17:00 по Москве.
Ранее отец россиянки заявил, что Бутина похудела из-за стресса и некачественного питания.
Напомним, власти Соединённых Штатов обвиняют гражданку РФ Марию Бутину во вмешательстве в политику страны путём лоббирования интересов России. Бутина признала вину в сговоре, однако её отец отмечал, что девушка пошла на сделку со следствием из-за длительного давления.
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