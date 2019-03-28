Кинолог о новой собаке Путина: Подарили самое дорогое, таких за деньги не купишь

По словам специалиста, таких животных "не держат на диване в квартире" и "не ходят с ними на выставки".

Руководитель кинологического центра "Школа Орлова" Виталий Орлов рассказал Лайфу о породе собаки, которую сегодня подарили российскому лидеру Владимиру Путину в ходе его государственного визита в Киргизию.

— Киргизская борзая — это аборигенная собака с высокогорных районов Тянь-Шаня. Соответственно, тайган — это одна из разновидностей собак того региона. Как правило, этих собак держат люди вменяемые, осознанные, которые точно понимают, зачем они их заводят, зачем они их берут, а берут они их для работы по зверю. Соответственно, одна собака может брать мелкого зверя, суслика или лисицу. Вдвоём они уже могут работать на козла высокогорного, волка местного, — объяснил тонкости породы Орлов.

По его словам, таких собак "не держат на диване в квартире" и "не ходят с ними на выставки", потому что это рабочее животное, у которого совершенно другая культура содержания. Как отметил специалист, для такой собаки результат её работы — как у профессионального спортсмена: "важнее, чем его здоровье и его жизнь".

— Они подарили то, что им дороже всего. Таких собак за деньги не купишь, потому что их не продают. Вот как произведение искусства — какие-то произведения искусства не имеют цены, они бесценны. И вот такого качества животные, такого качества собаки, такого же качества лошади просто являются национальным достоянием. Соответственно, Киргизия и её представители поделились самым дорогим, самым ярким национальным достоянием с Владимиром Владимировичем, — резюмировал Орлов.

Президент России Владимир Путин получил от руководства Киргизии подарки: лошадь породы орловский скакун и шестимесячного щенка Шерхана породы среднеазиатская борзая, тайган. Лайф опубликовал видео вручения подарков.