Группу Rammstein раскритиковали за "отвратительный" клип о холокосте

Рок-музыканты среди прочего показаны в полосатых робах стоящими с петлями на шеях.

Культовая немецкая группа Rammstein выпускает новый сингл под названием Deutschland (Германия), в котором музыканты предстанут в роли узников концентрационного лагеря. После публикации 35-секундного тизера к клипу со стороны еврейского сообщества страны посыпались обвинения в антисемитизме.

В коротком ролике участники группы показаны в роли заключённых, стоящих в том числе с петлями на шеях. А на груди гитариста рок-группы Пауля Ландерса — шестиконечная звезда.

— То, как Rammstein использует страдания и смерть миллионов в развлекательных целях, выглядит недопустимо и отвратительно, — цитирует News.ru бывшего руководителя Центрального совета евреев в ФРГ Шарлотты Кноблох.

Ранее стало известно, что лидер Rammstein Тилль Линдеманн снимает документальный фильм о своей творческой и личной жизни во время сольного турне по России.