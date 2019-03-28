Диетолог рассказала, как победить сахарную зависимость

В борьбе с привязанностью к сладкому помогут физическая активность и здоровое питание.

Кандидат медицинских наук, известный диетолог Маргарита Королёва объяснила, почему людям свойственно увлекаться сладкими продуктами, и рассказала, как победить сахарную зависимость. Её слова приводит НСН.

— Сахар в сочетании с жиром придаёт продукту вкус, забыть который невозможно. И рука человека снова и снова предательски тянется к этим продуктам, — отметила Королёва.

Диетолог уточнила, что сахар позволяет людям расслабиться и уйти от проблем, так как является природным антидепрессантом.

По словам эксперта, люди не задумываются о том, что хотели бы съесть днём: вместо того чтобы взять с собой нарезанные овощи, они покупают печенье и конфеты, злоупотребляя сладкими продуктами. Как результат — лишний вес, проблемы с метаболизмом, болезни.

Королёва рассказала, что побороть сахарную зависимость поможет альтернатива, например, занятия тем спортом, который приносит удовольствие. Тогда в мозг будет выбрасываться большое количество эндорфинов, из-за чего потребность в чём-то сладком будет значительно легче побороть.

Ранее глава Минздрава РФ Вероника Скворцова назвала несбалансированным питание россиян, уточнив, что более 40% раковых заболеваний связаны с ожирением.