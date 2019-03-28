В МИД РФ прокомментировали слухи о создании военной базы в Венесуэле

Захарова подчеркнула, что в латиноамериканском государстве размещение иностранных баз запрещено на законодательном уровне.

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что впервые слышит о планах по размещению российских военных баз в Венесуэле.

— Я не видела никакой дискуссии на данную тему, чтобы кто-то где-то обсуждал этот вопрос, — сказала Захарова в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Она также отметила, что Москва развивает с Каракасом военно-техническое сотрудничество на основе двусторонних договорённостей.

Как ранее писал Лайф, в Венесуэлу с 35 тоннами груза прибыли российские военные. После этого Умберто Кальдерон Берти — официальный представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в Колумбии — заявил, что прибытие российских самолётов является первым шагом на пути к появлению в Венесуэле военных баз РФ.