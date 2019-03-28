Путин проинформирован о задержании экс-главы Хабаровского края Ишаева

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Путин проинформирован о задержании экс-главы Хабаровского края Ишаева

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва"/Игорь Иванко

Президенту РФ Владимиру Путину доложили о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент проинформирован об этом, — ответил Песков на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля не знает, докладывал ли глава "Роснефти" Игорь Сечин Путину претензии компании к Ишаеву.

Ранее стало известно, что экс-главе Хабаровского края Виктору Ишаеву в Басманном суде Москвы предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Ему вменяют хищение у "Роснефти". Добавим, что СК попросил заключить бывшего чиновника под домашний арест.

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