Песков ответил на требование Трампа об уходе России из Венесуэлы

Представитель Кремля подчеркнул, что Москва не вмешивается во внутренние дела Каракаса и надеется на аналогичную позицию со стороны остальных государств.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что третьи страны не должны беспокоить отношения Москвы и Каракаса. Об этом он сказал, комментируя требование США об уходе России из Венесуэлы.

— Мы не считаем, что наши двусторонние отношения с какими-то государствами должны беспокоить третьи страны. Мы никоим образом не вмешиваемся во внутренние дела Венесуэлы, рассчитываем, что и третьи страны будут следовать нашему примеру и позволят венесуэльцам самим решить свою судьбу, — подчеркнул представитель Кремля.

Как напомнил Песков, Соединённые Штаты присутствуют во многих уголках мира и никто не указывает им, где им быть, а где — не быть. Он отметил, что Москва рассчитывает на уважение со стороны Вашингтона права "выстраивать с любыми странами те отношения, которые соответствуют нашим интересам и интересам этих стран".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все варианты для того, чтобы добиться ухода России из латиноамериканского региона.