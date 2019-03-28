Путин проведёт оперативное совещание Совбеза

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Путин проведёт оперативное совещание Совбеза

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Владимир Путин. Фото: © РИА "Новости" / Алексей Дружинин

Президент России Владимир Путин завтра, 29 марта, проведёт оперативное совещание с членами Совета безопасности РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он проведёт ... оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, — сказал представитель Кремля.

По словам Пескова, завтра президент будет работать в Москве, у него назначен ряд рабочих встреч.

Не исключено, что завтра президент продолжит уделять внимание проблематике регионов, — добавил Песков.

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