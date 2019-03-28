Путин поручил выделить средства на строительство СПГ-терминала "Утренний"

Он будет создан на полуострове Гыдан для реализации нового проекта "Новатэка" — завода "Арктик СПГ-2".

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить на 2020 год и плановый период до 2022 года средства на строительство терминала СПГ "Утренний" в морском порту Сабетта на полуострове Гыдан. Такое поручение глава государства дал по итогам совещания с членами правительства 27 февраля 2019 года.

— ...обеспечить выделение дополнительных бюджетных ассигнований на строительство терминала сжиженного природного газа и конденсата "Утренний" в морском порту Сабетта и реконструкцию судоходного подходного канала в Обской губе Карского моря, — отмечается в документе.

Уточняется, что поручение должно быть исполнено до 1 октября 2019 года.

Терминал "Утренний" необходим для реализации проекта "Новатэка" — завода "Арктик СПГ-2".

Ранее Лайф сообщал, что Владимир Путин проведёт оперативное совещание Совбеза.