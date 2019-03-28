Путин не обсуждал с президентом Киргизии ситуацию с мигрантами в Якутии

Представитель российского лидера пояснил, что данный вопрос "решается на более рабочем уровне".

Президент РФ Владимир Путин во время госвизита в Киргизию не обсуждал с руководителем республики Сооронбаем Жээнбековом ситуацию с мигрантами в Якутии. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

— Нет, эта тема не поднималась на высший уровень, она решается на более рабочем уровне, — уточнил представитель Кремля.

Напомним, Следственное управление СКР по Якутии возбудило уголовное дело по факту изнасилования и похищения женщины. По данным следствия, 17 марта на жительницу Якутска напал мужчина. Информация о том, что к преступлению причастны выходцы из Средней Азии, вызвала общественный резонанс в регионе. В Якутске прошёл стихийный митинг. Власти республики встретились с гражданами и обещали, что виновные в преступлении не уйдут от ответственности.

Ранее сегодня глава Якутии Айсен Николаев подписал указ, который запрещает в этом году привлекать иностранцев к работе в 33 экономических областях.