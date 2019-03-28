"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Хабаровского края Ишаева

"Единая Россия" приостановила партийное членство экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которому сегодня предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Такое решение было принято политсоветом регионального отделения партии.
Членство Ишаева приостановили на время следствия, но, если он будет признан виновным в хищениях, его исключат.
— Соответствующее решение принято ... на основании устава "Единой России", согласно которому членство в партии лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, приостанавливается до получения результатов рассмотрения дела, — говорится в заявлении политсовета регионального отделения партии.
Сегодня стало известно о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Ему вменяют хищение у "Роснефти" в особо крупном размере.
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