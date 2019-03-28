"Единая Россия" приостановила членство экс-главы Хабаровского края Ишаева

Бывшего губернатора исключат из партии в том случае, если суд признает его виновным в хищениях.

"Единая Россия" приостановила партийное членство экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которому сегодня предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве. Такое решение было принято политсоветом регионального отделения партии.

Членство Ишаева приостановили на время следствия, но, если он будет признан виновным в хищениях, его исключат.

— Соответствующее решение принято ... на основании устава "Единой России", согласно которому членство в партии лиц, в отношении которых возбуждено уголовное дело, приостанавливается до получения результатов рассмотрения дела, — говорится в заявлении политсовета регионального отделения партии.

Сегодня стало известно о задержании бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева. Ему вменяют хищение у "Роснефти" в особо крупном размере.