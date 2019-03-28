Насильника и убийцу девушки нашли спустя 16 лет в колонии

За эти годы правоохранители проверили на причастность к преступлению более 160 человек.

Следователи в Костромской области установили личность преступника, убившего девушку-подростка в 2003 году в посёлке Дружба. Об этом информирует СУ СКР по Костромской области.

— Преступление, совершённое в условиях неочевидности, длительное время оставалось нераскрытым, предварительное следствие по делу было приостановлено в связи с неустановлением лиц, подлежащих привлечению в качестве обвиняемого, — говорится в сообщении.

За 16 лет правоохранители проверили на причастность к преступлению более 160 человек. В результате весной 2019 года следствие получило данные о причастности 52-летнего жителя Костромской области, который в настоящее время отбывает наказание в колонии за совершение нескольких тяжких преступлений.

Подозреваемый признал свою вину. Ему предъявили обвинение по статьям "Изнасилование" и "Убийство, сопряжённое с изнасилованием". Продолжается расследование уголовного дела.

Ранее стало известно об изнасиловании и жестоком убийстве 20-летней студентки в Москве.