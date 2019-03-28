Лукашенко объяснил череду увольнений после посещения "коровьего освенцима"

По его словам, рогатый скот обошёлся стране "на вес золота", а удой составлял всего порядка пяти тысяч кг молока в год.

Белорусский лидер Александр Лукашенко объяснил череду увольнений после посещения агрохолдинга "Купаловское" в Могилёвской области. Президент ответил на предположения о причинах отставок — якобы он "не с той ноги встал и разогнал всех".

— Некоторые там начали смещать акценты. Чуть ли Лукашенко не с той ноги встал, пришёл, разборки устроил, разогнал всех... Я хочу, чтобы люди понимали, что вопрос не столько в том, что там коровы грязные. Это просто люди не знают, что те коровы обошлись стране на вес золота. Эти коровы не должны около пяти тысяч килограммов молока давать в год, — подчеркнул Лукашенко.

По его словам, рогатый скот собирали по всей стране, отбирая самых породистых, чтобы укомплектовать молочно-товарные комплексы. А во время визита он увидел, что "технология содержания коров отвратительная". Президент Белоруссии отметил, что "корове не прикажешь, где ей лечь — в навозную жижу или в сухое место, где свежая солома". А отговорка, что соломы не хватило, не годится — она валяется в валках на поле, говорит Лукашенко.

Напомним, белорусский лидер, оказавшись в "коровьем освенциме", в сердцах пригрозил отправить чиновников "под нож" и потребовал поместить виновных в следственный изолятор. Лукашенко объявил об отставке вице-премьера по агропромышленному комплексу, министра сельского хозяйства и главу Могилёвского областного исполнительного комитета.

На исправление ситуации глава государства отвёл подчинённым два месяца, пообещав взять её под личный контроль.