Брейк-данс сделают олимпийским видом спорта

В МОК считают, что включение новых видов спорта позволит сделать Игры более привлекательными для молодёжной аудитории.

МОК (Международный олимпийский комитет) одобрил предложение внести брейк-данс в программу летних Олимпийских игр. Данное решение появилось на сайте организации.

В числе предложенных дисциплин также можно найти: сёрфинг, спортивное скалолазание, скейтбординг. Президент МОК Томас Бах считает, что включение новых видов спорта позволит сделать Игры более привлекательными для молодёжной аудитории.

Для того, чтобы брейк-данс и другие виды спорта появились в олимпийской программе, нужно решение исполнительного комитета МОК. Оно будет принято в июне 2020 года. Сначала дисциплины появятся временно, а окончательное решение будет принято по итогам 2020 года.