KIA представила концепты двух новых кроссоверов

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors представила новые концептуальные кроссоверы на автосалоне в Сеуле.
Бренд показал внедорожник KIA Mohave Masterpiece и концепт SP Signature.
Как отмечается, премьера нового компактного кроссовера KIA на базе SP Signature состоится уже в 2019 году — машина практически готова к серийному производству.
Ранее сообщалось, что модель Rio бренда KIA стала самой распространённой иномаркой в России.
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