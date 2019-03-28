KIA представила концепты двух новых кроссоверов

Дизайн SP Signature окажет влияние на облик будущих моделей бренда, предназначенных для глобального рынка.

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors представила новые концептуальные кроссоверы на автосалоне в Сеуле.

Бренд показал внедорожник KIA Mohave Masterpiece и концепт SP Signature.

Как отмечается, премьера нового компактного кроссовера KIA на базе SP Signature состоится уже в 2019 году — машина практически готова к серийному производству.

Ранее сообщалось, что модель Rio бренда KIA стала самой распространённой иномаркой в России.