KIA представила концепты двух новых кроссоверов

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KIA представила концепты двух новых кроссоверов

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Фото: © Пресс-центр KIA Motors

Дизайн SP Signature окажет влияние на облик будущих моделей бренда, предназначенных для глобального рынка.

Южнокорейская автомобилестроительная компания KIA Motors представила новые концептуальные кроссоверы на автосалоне в Сеуле.

Бренд показал внедорожник KIA Mohave Masterpiece и концепт SP Signature.

<p>Фото: © Пресс-центр <a href="https://www.kia.ru/press/news/item157551801.php" target="_blank">KIA Motors</a></p>

Как отмечается, премьера нового компактного кроссовера KIA на базе SP Signature состоится уже в 2019 году — машина практически готова к серийному производству.

Ранее сообщалось, что модель Rio бренда KIA стала самой распространённой иномаркой в России.

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