Украинский олигарх Игорь Коломойский попал в чёрный список "Миротворца"

Он является основателем крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы "Приват".

Украинского бизнесмена Игоря Коломойского внесли в базу "Миротворца". Создатели ресурса заподозрили бизнесмена в попытке дестабилизировать ситуацию в стране.

— Нарушение законодательства Украины о гражданстве, сознательное участие в дестабилизации общественно-политической жизни на Украине и организации распространения заведомо недостоверной информации на подконтрольном телеканале, — приводятся причины такого решения.

Так, "Миротворец" напоминает, что у Коломойского есть кроме украинского гражданство Кипра и Израиля. Кроме того, упоминается показ на канале бизнесмена "1+1" фильма "Украинские сенсации", авторы которого обвинили действующего президента Украины Петра Порошенко в организации коррупционных схем и убийстве собственного брата Михаила.

Также олигарху припомнили трансляцию обращения Владимира Зеленского в новогоднюю ночь 2019 года. Тогда речь Петра Порошенко запустили позже.

Ранее Лайф сообщал, что в базу "Миротворца" после посещения Крыма попала украинская журналистка.