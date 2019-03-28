Кадыров призвал виновника смертельного ДТП в Москве "ответить за содеянное"

Политик заявил, что решительно осуждает поступок мужчины, скрывшегося с места происшествия.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал мужчину, виновного в смертельном ДТП в Москве, ответить за содеянное, сдавшись правоохранителям. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

— По данным правоохранительных органов, виновником является уроженец Чечни, некий Муслим Джамбеков. Он скрылся с места происшествия. Узнав об этом, я призвал руководство правоохранительных органов ЧР принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню, — написал Кадыров.

По словам главы республики, этот вопрос находится у него на особом контроле. Он также отметил, что, как и все сограждане, решительно осуждает поступок Джамбекова, скрывшегося с места происшествия, а также призвал не "позорить свой род", а "отвечать за содеянное".

Кадыров подчеркнул, что, если за рулём авто был другой человек, увести его от ответственности также не получится.

— Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительно явиться в полицию, где бы ты ни был. Иначе тебя не простит народ, ты станешь изгоем в обществе, — обратился к Джамбекову Кадыров.

Также он выразил соболезнования семье погибших девочки и её матери.

Напомним, в ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве "гелендваген" влетел в "ниву", в которой ехала семья из трёх человек. В результате погибли 34-летняя женщина и её дочь-подросток. Отец получил травмы головы. Водитель иномарки сразу после инцидента скрылся с места аварии.