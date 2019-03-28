Собчак — о пикантной фотосессии врача-педиатра: Она хуже лечить стала или что?

Журналистка заявила, что у неё тоже есть снимки в белье, но это не делает её менее профессиональной.

Телеведущая Ксения Собчак выступила в поддержку педиатра Анастасии Орловой из Ивановской области, на которую "гурьбой накинулись" за фотосессию в нижнем белье. Критика в адрес врача посыпалась после того, как её пикантные снимки разместила в своих соцсетях фотохудожница Елена Щёголева.

— И что, она хуже лечить стала или что? Или на работу в трусах ходит? У меня тоже есть снимки в белье, но это не значит, что я хуже от этого, как профессионал, — написала Собчак в своём телеграм-канале.

Ранее руководство детской поликлиники в городе Кинешме Ивановской области, где работает Орлова, заверило, что не планирует увольнять врача-педиатра за эротическую фотосессию.