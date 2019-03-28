Тимошенко заявил, что его голоса на выборах будут красть люди Тимошенко

Дело в том, что на Украине два кандидата в президенты с такой фамилией — Юрий и Юлия.

Кандидат в президенты Украины Юрий Тимошенко заявил, что в попавшем к нему документе из штаба другого кандидата-однофамильца — Юлии Тимошенко — есть указание "воровать" его голоса прямо на избирательных участках в пользу бывшего премьер-министра.

— В этом документе чётко написано о том, чтобы при возможности "воровали" мои голоса, — заявил Тимошенко в эфире ZIK.

По его словам, членам избирательных комиссий рассказали, что бюллетени с голосом за него можно переводить в кучку тех, в которых голоса отданы за экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.

По мнению самой Юлии Тимошенко, её однофамилец был зарегистрирован для того, чтобы "мошенническим унизительным способом" отобрать у неё часть голосов избирателей.

Ранее Лайф писал, что депутату Юрию Тимошенко предложили взятку за отказ от участия в президентских выборах на Украине.