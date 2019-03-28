Тимошенко заявил, что его голоса на выборах будут красть люди Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Юрий Тимошенко заявил, что в попавшем к нему документе из штаба другого кандидата-однофамильца — Юлии Тимошенко — есть указание "воровать" его голоса прямо на избирательных участках в пользу бывшего премьер-министра.
— В этом документе чётко написано о том, чтобы при возможности "воровали" мои голоса, — заявил Тимошенко в эфире ZIK.
По его словам, членам избирательных комиссий рассказали, что бюллетени с голосом за него можно переводить в кучку тех, в которых голоса отданы за экс-премьер-министра Украины Юлию Тимошенко.
По мнению самой Юлии Тимошенко, её однофамилец был зарегистрирован для того, чтобы "мошенническим унизительным способом" отобрать у неё часть голосов избирателей.
Ранее Лайф писал, что депутату Юрию Тимошенко предложили взятку за отказ от участия в президентских выборах на Украине.
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