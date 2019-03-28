Трёх членов "Хизб ут-Тахрир" задержали при попытке выехать из России на Украину

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Трёх членов "Хизб ут-Тахрир" задержали при попытке выехать из России на Украину

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Трёх подозреваемых в участии в международной террористической организации "Хизб ут-тахрир"* задержали в Ростове-на-Дону, когда они пытались выехать на территорию Украины. Об этом ТАСС сообщает со ссылкой на силовые структуры Крыма.

Они подозреваются в участии в организации "Хизб ут-тахрир", как и задержанные в республике накануне, — сообщили агентству.

Подозреваемых уже этапировали в Симферополь. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Накануне ФСБ пресекла в Крыму деятельность структуры террористической организации "Хизб ут-тахрир", задержав 20 её участников, в том числе и главарей.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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