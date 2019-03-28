Причастный к терактам в метро Москвы боевик признал вину

Мужчина, причастный к терактам на станциях Московского метрополитена "Лубянка" и "Парк культуры", признал свою вину. Об этом заявил в суде следователь.

Обвиняемый Магомед Нуров доставлен в суд для избрания меры пресечения. Следствие просит арестовать его на два месяца, до 27 мая.

Сам Нуров выступает против своего ареста. По его словам, он не станет скрываться, так как у него есть "дом, работа, дети".

— Отец мой больной старый человек, мама сердечник, в прошлом году в Москву на операцию привёз, сын тоже у меня инвалид, — заявил обвиняемый, уточнив, что у него самого уже 15 лет псориаз.

Он также отметил, что собирался съездить в Чечню и в Египет.

Напомним, сегодня стало известно, что в Дагестане был задержан участник банды, причастной к террористическим актам на станциях "Лубянка" и "Парк культуры" метро Москвы в 2010 году.

В том году 29 марта две террористки-смертницы совершили теракты на Сокольнической линии метро Москвы. В результате погибло 40 человек, 88 получили ранения.