На Украине похвалились созданием электромагнитного оружия

Разработчики заверили, что новинка способна вывести из строя любую технику или помешать её функционированию.

Украинская компания "Спецтехноэкспорт" заявила о создании электромагнитного оружия, которое сможет поражать военные радиоэлектронные средства. Об этом сообщается на сайте предприятия, которое входит в состав госконцерна "Укроборонпром".

В компании отметили, что новинка создаёт мощное электромагнитное излучение, которое выводит из строя аппаратуру или создает значительные помехи для её работы. Также, согласно сообщению, электромагнитные боеприпасы могут быть размещены на ракетных и авиационных носителях, включая беспилотники.

— Таким образом, новое электромагнитное оружие может эффективно применяться против стратегически важных целей противника, в том числе командных и административных центров, узлов связи, электростанций, объектов противовоздушной обороны и т.д., — говорится в сообщении.

Разработчики добавили, что благодаря использованию энергии электромагнитного излучения действие электромагнитного оружия не имеет летального воздействия на людей.

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