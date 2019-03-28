РЖД в мае даст школьникам большую скидку на билеты

Акция не распространяется на покупку проездных документов в поезд, следующий из Москвы в Назрань.

РЖД с 25 мая по 1 июня предоставит пассажирам в возрасте от 10 до 17 лет скидку в размере 50% на билеты в купейные вагоны. Об этом сообщила пресс-служба компании.

— Акция приурочена к окончанию учебного года и действует при оформлении билетов на поезда, курсирующие во внутрироссийском сообщении, — уточнили в РЖД.

Кроме того, в течение всего календарного года школьники смогут путешествовать в плацкартных вагонах с 50-процентной скидкой.

Скидка на проезд в купе не суммируется с другими специальными предложениями и не действует при покупке билетов по групповому тарифу, а также не распространяется на билеты из Москвы в Назрань. Продажа проездных документов уже открыта.

Ранее Лайф сообщал о намерении РЖД построить новый офис в Москве за 72 млрд рублей.