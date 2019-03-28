Во время рейса с Урала в Турцию на борту произошёл пожар

Airbus A-321 направлялся в Анталью, когда при наборе высоты одна из пассажирок сообщила о запахе гари.

В самолёте авиакомпании Red Wings после вылета из аэропорта Екатеринбурга начало тлеть кресло. Об этом информирует телеграм-канал 112.

Лайнер Airbus A-321 направлялся в турецкую Анталью, когда при наборе высоты одна из пассажирок сообщила о запахе гари. Стюардессы экстренно освободили ряд и нашли тлеющую обшивку.

Бортпроводники устранили возгорание при помощи огнетушителя, после чего пилот решил продолжить полёт по маршруту. Среди пассажиров и членов экипажа пострадавших нет.

Напомним, на днях в Сингапуре самолёт совершил экстренную посадку из-за угрозы взрыва.