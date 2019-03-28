Дочь экс-главы Хабаровского края: Надеюсь, он сможет это пережить

Дочь бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, которому предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, переживает за здоровье отца. Юлия заявила об этом телеграм-каналу Life Shot.

— Человеку уже 70 лет. Я думаю, что ему это всё тяжело даётся, поэтому я здесь. Надеюсь, что он сможет это пережить, — сказала девушка.

Напомним, экс-главу Хабаровского края и бывшего полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) задержали сегодня, 28 марта, в Москве. Виктор Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. СК просит суд отправить его под домашний арест до 27 мая.