Бывшая "мисс Москва" ответила на обвинения в продаже тела

Подписчикам красавица предложила вместе решить, куда её отправить — на завод, на панель, или же она может быть "полезным членом общества".

Алеся Семеренко, которая была лишена титула "Мисс Москва", ответила недоброжелателям, обвинившим её в торговле телом.

В посте в "Инстаграме" девушка написала, что на неё обрушивается "достаточно стабильный поток грязи в комментариях". По мнению Семеренко, часть комментариев пишут боты — она уверена, что кто-то заинтересован в том, чтобы потопить её репутацию. На пост обратило внимание издание "Дни.ру".

— Вместе решим — отправить меня на завод или на панель, или же я всё-таки могу быть полезным членом общества? — предложила модель.

Семеренко рассказала, что самостоятельно накопила на квартиру — за три года работы моделью в Китае, а сейчас, после курсов бариста, готовится к открытию собственной кофейни.

Ранее Лайф писал, что титул и корону "Мисс Москва — 2018" передали вице-мисс Ксении Паленовой, так как Семеренко не соблюдала условий договора.