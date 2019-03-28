В Израиле установили памятник Юрию Гагарину

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В Израиле установили памятник Юрию Гагарину

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Фото: © Facebook/עיריית נתניה

На церемонии открытия присутствовали дипломаты из РФ, Белоруссии и Казахстана, мэр города и делегация "Роскосмоса".

Торжественная церемония открытия памятника первому космонавту Юрию Гагарину состоялась сегодня в городе Нетания в Израиле. Бюст появился у входа в местный планетарий.

На открытии памятника присутствовали дипломаты из РФ, Белоруссии и Казахстана, мэр города и делегация госкорпорации "Роскосмос". Участникам показали видеоролик, который на борту Международной космической станции записали космонавты Олег Иваненко и Алексей Овчинин.

Гагарин, после того как совершил первый полёт в космос, стал достоянием всего человечества, всего населения планеты, — заявил в ходе церемонии посол РФ Анатолий Викторов.

Бюст был установлен в контексте готовящегося прилунения израильского спутника, которое может даже совпасть с годовщиной гагаринского полёта — 12 апреля.

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