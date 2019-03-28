Причастный к терактам в метро Москвы боевик арестован

Фигурант дела просил не арестовывать его и заверял, что не намерен скрываться от следствия.

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца, до 27 мая, Магомеда Нурова, обвиняемого в причастности к терактам на станциях метро Москвы "Лубянка" и "Парк культуры" в 2010 году.

— Ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей удовлетворить, — огласила вердикт судья.

Ранее Лайф писал, что член бандгруппы Вагабова, причастной к организации взрывов 29 марта 2010 года в столичном метро, унёсших жизни 40 человек, задержан в Хасавюртовском районе Дагестана и доставлен в Москву. Магомед Нуров признал вину, но просил его не арестовывать, поскольку он не станет скрываться.