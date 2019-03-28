Медведчук назвал глупостью заявления о "незаконности" его вояжа в Москву

Украинский политик заверил, что все таможенные формальности были пройдены в установленном порядке.

Украинский политик, глава политсовета "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук прокомментировал заявления о том, что его недавний визит в Москву якобы был незаконным. Он заверил, что все таможенные формальности были пройдены им в установленном законом порядке и никаких дополнительных разрешений от киевских властей он получать не обязан.

— Это является исключительной глупостью. Я летаю на законных основаниях, — заявил Медведчук в эфире украинского ТВ.

Ранее Лайф сообщал о встрече премьер-министра России Дмитрия Медведева с украинскими политиками Юрием Бойко и Виктором Медведчуком. После встречи в Службе безопасности Украины пообещали дать правовую оценку их визита в Россию. А генпрокурор Украины Юрий Луценко проанонсировал, что против них будет возбуждено дело о "незаконном пересечении границы".