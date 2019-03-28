Медведев приостановил объединение Волковского театра с Александринкой

Решение было принято "в связи с многочисленными обращениями общественности" в адрес премьера страны.

Премьер России Дмитрий Медведев приостановил действие приказа Минкультуры об объединении Александринского театра в Санкт-Петербурге и театра имени Волкова в Ярославле. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь главы правительства Олег Осипов. Он пояснил, что решение принято в связи с многочисленными обращениями общественности в адрес премьера страны.

— Дмитрий Медведев принял решение приостановить действие соответствующего приказа министра культуры РФ, — приводит слова Осипова ТАСС. — Кроме того, премьер поручил Владимиру Мединскому провести широкое обсуждение этого проекта с привлечением профессионального сообщества и общественности Санкт-Петербурга и Ярославля.

Напомним, что об объединении Волковского театра и Александринки в Первый российский национальный театр сообщил лично глава Минкульта Владимир Мединский.

Позже председатель Союза театральных деятелей Александр Калягин возмутился такому решению "исподтишка", а глава Ярославской области и вовсе назвал новость о слиянии театров неожиданностью.