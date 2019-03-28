Президент Эстонии посетит Россию впервые за восемь лет

Таллин сообщил в МИД РФ о предстоящем визите, но договорённостей о двусторонних встречах в Москве пока не было.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд приедет в Москву с рабочим визитом 18 апреля и примет участие в открытии отреставрированного здания посольства республики. Об этом сообщила канцелярия главы страны, отметив, что это будет первый визит эстонского лидера в Россию начиная с 2011 года.

— В Москве действует исторически первое зарубежное представительство нашей страны, и сегодня это одно из самых больших и самых важных Посольств Эстонии, своего рода "передовая" нашей дипломатии, — сказал советник эстонского лидера по внешней политике Лаури Куузинг.

По словам Куузинга, Таллин сообщил в МИД России о предстоящем визите, но договорённостей о двусторонних встречах в Москве достигнуто пока не было.

В прошлый раз президент Эстонии посещал РФ в 2011 году: Тоомас Хендрик Ильвес присутствовал на повторном освящении церкви Святого Иоанна в Петербурге.