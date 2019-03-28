В России стартовали продажи обновлённого Honda Pilot

За автомобиль придётся выложить от 3 214 900 до 3 724 900 рублей в зависимости от комплектации.

Honda объявила о старте продаж обновлённого кроссовера Pilot на российском рынке. Как отмечает японская компания, автомобиль отличается от предшественника бамперами, радиаторной решёткой и колёсными дисками.

Новинка оснащена 3,0-литровым двигателем, обладающим мощностью 249 л.с. Мотор работает в паре с классическим "автоматом" и системой полного привода. Разгоняться с места до 100 км/ч обновлённый кроссовер способен за 9,1 секунды.

За базовую комплектацию Lifestyle россиянам придётся выложить от 3 214 900 рублей. Honda Pilot в исполнении уровнем выше — Executive — обойдётся в 3 474 900 рублей, а в комплектации Premium — 3 724 900 рублей.

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