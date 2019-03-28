Культовое анимационное ТВ-шоу впервые появилось на экранах телевизоров 28 марта 1999 года.

28 марта мультсериалу "Футурама" исполнилось 20 лет. Проект завершился в 2013 году, однако его продолжают пересматривать и использовать мемы до сих пор. Первая серия "Футурамы" вышла 28 марта 1999 года.

Автором проекта выступает Мэтт Грейнинг (он же придумал "Симпсонов"). Помогал в то время американскому мультипликатору сценарист Дэвид Коэн (он ранее писал для "Симпсонов).

Первый эпизод "Футурамы" вышел на 10 лет позже основного проекта Грейнинга. Сериал собрал вокруг себя крупную базу фанатов. Однако, несмотря на всю любовь, проект пришлось закрыть в 2003 году из-за недостатка финансирования. Позже выходили дополнительные эпизоды в виде полнометражных фильмов. Последняя работа по франшизе "Футурама" — радиопостановка под названием Radiorama, которая вышла в 2017 году.