Экс-губернатор Хабаровского края Ишаев не признал вину

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев не признал вину во вменяемом ему преступлении. Об этом в ходе заседания в Басманном суде Москвы сообщил следователь. Решается вопрос об избрании меры пресечения Ишаеву.
Сейчас сбор доказательств на начальной стадии, проводятся обыски, устанавливаются вероятные соучастники, отметил работник следственного органа.
Адвокат Ишаева предложил залог в размере 15 миллионов рублей, приложив к материалам дела справку из банка.
Напомним, бывшего губернатора Хабаровского края и экс-полпреда президента РФ в Дальневосточном федеральном округе задержали сегодня, 28 марта, в Москве. Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Следователи просят суд отправить его под домашний арест до 27 мая.
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