Red Wings предложит запретить зажигалки на борту самолётов

Авиакомпания Red Wings обратится в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолётов. Поводом для этого стал инцидент с тлением кресла Airbus A-321, следовавшего из Екатеринбурга в Турцию, сообщает РИА "Новости".
— Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолёта, — рассказала агентству представитель авиакомпании.
Она уточнила, что посадка самолёта в Анталье прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Причиной тления кресла стала зажигалка, включённая одним из пассажиров.
Как писал Лайф, запах гари на борту самолёта Red Wings появился при наборе высоты.
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