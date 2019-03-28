Red Wings предложит запретить зажигалки на борту самолётов

Компания проводит внутреннее расследование после происшествия на рейсе в Анталью.

Авиакомпания Red Wings обратится в Росавиацию с предложением о запрете проноса зажигалок на борт самолётов. Поводом для этого стал инцидент с тлением кресла Airbus A-321, следовавшего из Екатеринбурга в Турцию, сообщает РИА "Новости".

— Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолёта, — рассказала агентству представитель авиакомпании.

Она уточнила, что посадка самолёта в Анталье прошла благополучно, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

Причиной тления кресла стала зажигалка, включённая одним из пассажиров.

Как писал Лайф, запах гари на борту самолёта Red Wings появился при наборе высоты.