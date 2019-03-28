Ишаев заявил, что он обвиняется в хищении 5 млн рублей

Чиновник назвал такое обвинение абсурдом: по его словам, для пяти лет это просто смехотворная сумма.

Экс-губернатор Хабаровского края Виктор Ишаев зяавил, что он обвиняется в хищении пяти миллионов рублей. Об этом он сказал в ходе заседания в Басманном суде Москвы, где решается вопрос о мере пресечения для него.

— Следователю говорил уже, для меня это полный абсурд. Сумма ущерба пять миллионов за пять лет — это какая-то маленькая часть зарплаты. Кому и зачем это нужно? — удивился экс-чиновник.

Напомним, бывшего главу Хабаровского края и экс-полпреда президента России в ДФО задержали сегодня в Москве. Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах. Следователи попросили суд отправить чиновника под домашний арест до 27 мая. Вину он не признаёт.