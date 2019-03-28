Вор похитил змею длиною больше метра и спрятал её в штанах

В зоомагазине злоумышленник задавал продавцам вопросы про пресмыкающихся и утверждал, что хочет купить крысу.

Неизвестный мужчина похитил из зоомагазина в штате Мичиган королевского питона по кличке Паста длиной больше метра, спрятал его в штанах и попытался скрыться. Об этом сообщает издание The State.

Злоумышленник сначала задавал продавцам вопросы про змей и утверждал, что хочет приобрести крысу. А когда остался один на один со змеёй длиной 1,2 метра, вытащил её из клетки и засунул себе в штаны. После этого купил крысу за шесть долларов и скрылся.

Цена Пасты составляла 100 долларов — это около 6,6 тысячи рублей. Полиция опубликовала видео кражи в соцсетях и попросили интернет-пользователей помочь найти вора.

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