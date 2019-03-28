Экс-главу Хабаровского края Ишаева отправили под домашний арест

По словам экс-чиновника, ему вменяют хищение пяти миллионов рублей за несколько лет.

Экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева в ходе заседания в Басманном суде Москвы отправили под домашний арест, сообщает корреспондент Лайфа с места событий.

Напомним, бывшего главу Хабаровского края и экс-полпреда президента России в ДФО задержали сегодня в Москве. Ишаев обвиняется в хищении средств у "Роснефти" в 2014–2017 годах.

Вину он не признаёт. На заседании суда экс-губернатор заявил, что его обвиняют в хищении всего 5 млн рублей.