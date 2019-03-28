Собаки оказались способны предсказывать эпилептические припадки по запаху

Это доказывает существование "общего" аромата у больных, что позволяет учёным работать над созданием электронных аналогов носа четвероногих "врачей".

Собаки способны предугадывать наступление эпилептических припадков у хозяев по запаху. Об этом говорится в исследовании французских нейрофизиологов, опубликованном в журнале Scientific Reports.

В ходе работы учёные попытались выявить обособленный "запах эпилепсии", общий для всех пациентов с данным заболеванием. Для этого участников исследования просили после каждого приступа протереть руки, лоб и шею ватным диском и положить её в сумку с застёжкой-молнией. Также добровольцам необходимо было выдохнуть в ёмкость, прежде чем её запечатать. Также были собраны образцы пота испытуемых в нормальном состоянии.

Позже ватные диски использовали в тестах с собаками. Оказалось, что четвероногие способны правильно выбирать образцы, собранные с тела больных после приступов.

— Это впервые показывает, несмотря на то что у людей разные запахи тела, эпилептический припадок имеет характерный запаховый профиль, который собаки могут научиться распознавать, — отметили учёные.

Нейрофизиологи пока не установили молекулы, которые обнаруживают животные. В дальнейшем они намерены попытаться выяснить, присутствует ли "запах эпилепсии" перед приступом и может ли друг человека полагаться на него, чтобы предупредить кого-то. Также открытие позволит выделить "общий" запах и создать электронные аналоги носа четвероногих "врачей" для предсказания припадков.

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