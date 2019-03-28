Американец выиграл в лотерею 768 млн долларов

Торговая точка, продавшая счастливый билет, получит от организаторов $100 тысяч.

В США в лотерее Powerball разыграли джекпот в размере $768,4 миллиона. Выигрышный билет был продан в Нью-Берлине — городке с населением в 40 тысяч человек в штате Висконсин. Об этом сообщает Chicago Tribune.

Имя счастливчика пока неизвестно, однако, по закону штата Висконсин, личность победителя или победителей должна быть раскрыта. На то, чтобы заявить о победе, у купившего выигрышный билет есть 180 дней.

Как отмечает Reuters, разыгранный джекпот стал третьим по величине в истории лотереи. Торговая точка, в которой был продан счастливый билет, получит от организаторов 100 тысяч долларов.

Ранее Лайф писал, что выигравшая в лотерее Powerball $758 миллионов американка бросила работу в больнице.