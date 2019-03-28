Модель из России попала в Шанхае в реанимацию с менингитом

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Модель из России попала в Шанхае в реанимацию с менингитом

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© Фото : группа "TYPICAL MODELING" во ВКонтакте

Девушку полдня лечили от ветрянки и только потом поняли, что у неё более серьёзное заболевание.

Российская модель из Ростовской области Алиса Митрова 25 марта попала в Шанхае в больницу с бактериальным менингитом. Однако диагноз девушки врачи определили не сразу.

Алису полдня лечили от ветрянки, она была без сознания. Только через 12 часов врачи определили, что у Алисы бактериальный менингит, — передаёт слова мамы модели портал 161.ru.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/id232751183?z=photo232751183_441074289%2Fphotos232751183" target="_blank">Алиса Митрова</a></p>

Уточняется, что поставленный диагноз не входит с страховку девушки. За лечение ей выставили огромный счёт — 35 тысяч юаней, что составляет более 336 тысяч рублей.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/photo232751183_456240264?rev=1" target="_blank">Алиса Митрова</a></p>

Алису перевели в другое медицинское учреждение. По словам мамы девушки, ей становится лучше, однако здоровье пока не позволяет вернуться в Россию.

Ранее Лайф сообщал, что в Германии в возрасте 19 лет умерла "юная мисс Вселенная — 2017" .

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