Гуайдо запретили занимать госдолжности в Венесуэле в течение 15 лет

В его декларации была скрыта часть информации, например о получении денег из-за рубежа.

В Венесуэле лидеру оппозиции Хуану Гуайдо запретили занимать любые должности на государственной службе в течение 15 лет. Об этом рассказал глава контрольного управления Венесуэлы Элвис Аморосо, пишет Noticias24.

— Учитывая, что 105-я статья работы управления уполномочена налагать санкции в виде лишения прав госслужащих, решено отстранить Хуана Гуайдо от любых должностей, — заявил Аморосо.

Он уточнил, что 11 февраля управление приказало начать проверку собственности провозгласившего себя президентом Венесуэлы Гуайдо из-за сокрытия информации в его декларации и получение незарегистрированных средств из-за рубежа.

Выяснилось, что лидер венесуэльской оппозиции совершил более 90 заграничных поездок, но какими средствами они были оплачены — неизвестно.

Напомним, Хуан Гуайдо ведёт борьбу против президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Лидера венесуэльской оппозиции активно поддерживают Соединённые Штаты.