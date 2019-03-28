Выбитое взрывом окно едва не убило жителя Казани — видео

Камера видеонаблюдения в Казани запечатлела момент, когда сильный взрыв газа в одной из квартир жилого дома выбил стеклопакет. На кадрах видно, как мимо дома проходят женщина и её спутник. Последний успел увернуться от летевшей на него конструкции.
По данным ИА "Татар-информ", в результате происшествия пострадал 38-летний мужчина.
Как сообщал Лайф, инцидент произошёл на одном из верхних этажей девятиэтажки. В результате загорелась квартира.
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